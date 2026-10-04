На подлете к Москве сбили 14 БПЛА за сутки

Силы ПВО сбили еще пять беспилотников, приближавшихся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с ночи на подлете к городу уничтожены 14 БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков»,— написал господин Собянин в Telegram-канале. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В течение дня аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово объявляли, что принимают и отправляют рейсы по согласованию. Ограничительные меры во Внуково и Домодедово сняли в 20:04 мск.