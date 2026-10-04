Умер разработчик двигателей для спутников Гарри Попов

Академик РАН, доктор технических наук, разработчик электрических ракетных двигателей (ЭРД) нового поколения Гарри Попов умер в возрасте 91 года. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

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Фото: Официальный канал Роскосмос в MAX Гарри Попов

Фото: Официальный канал Роскосмос в MAX

Гарри Попов руководил теоретическими, проектными и экспериментальными исследованиями, направленными на создание ЭРД: в таких двигателях тяга создается за счет ускорения электрически заряженных частиц, что позволяет им потреблять меньше топлива. «Все это легло в основу разработки высокоэффективных электроракетных двигательных установок для современных космических аппаратов», — добавили в вузе.

Гарри Попов окончил МАИ в 1959 году, сначала работал ассистентом кафедры. Диссертацию на соискание степени доктора технических наук защитил в 1982 году, через пять лет возглавил Государственный научно-исследовательский институт прикладной электродинамики МАИ. Стал академиком РАН в 2008 году.