Глава СКР запросил доклад о расселении завалившегося дома на болоте в Салехарде

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Салехарде на ул. Маяковского, построенного в 1986 году в болотистой местности, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным портала «Ямал-Медиа», здание признали аварийным в 2020 году, однако не всем успели предоставить благоустроенное жилье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Основания у дома нету. Пол настолько кривой, что разница достигает внушительных цифр — больше десяти сантиметров»,— пишет портал. По данным «Ямал-медиа», со временем здание завалилось, что «видно даже с улицы». «В городской администрации пообещали, что предложат решение вопроса в следующем году»,— сказано в сюжете.

Специалисты следственного управления СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) устроили процессуальную проверку в связи с нерасселением дома. Доклад о ее результатах и принимаемых мерах к защите прав жильцов генералу Бастрыкину представит и.о. руководителя СУ СКР по региону Дмитрий Цымбаленко. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев