Бастрыкин потребовал доклад об избиении школьниц группой подростков в Пышме

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении двух школьниц 13 и 14 лет в Пышминском округе (Свердловская область), сообщили в пресс-службе ведомства. Мать одной из пострадавших указала в обращении к генералу, что на ребят в сентябре напала группа подростков от 12 до 15 лет из-за словесного конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным СКР, школьницам нанесли «многочисленные удары по голове и телу». «Пострадавшим потребовалась медицинская помощь»,— добавили в ведомстве.

Следственное управление СКР по Свердловской области после инцидента возбудило уголовное дело. Доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования Александру Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Богдан Францишко. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате»,— подчеркнули в ведомстве

Василий Алексеев