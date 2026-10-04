Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу в районе Одессы
Вооруженные силы России нанесли ночью удар по сухогрузу в Черном море к востоку от Одессы, сообщила пресс-служба российского Минобороны. По сведениям ведомства, судно доставляло военное имущество для ВСУ.
Удар нанесли беспилотными летательными аппаратами, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах военных.
Ранее сегодня оборонное ведомство отчитывалось о поражении с помощью беспилотников «Герань» логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе. Кроме того, с помощью фугасных авиабомб военные нанесли удар по пунктам управления БПЛА и временной дислокации ВСУ.
Безопасность морских перевозок в районе Одессы включает не только движение по маршруту, но и защиту судов во время перехода и в местах разгрузки. В августе 2026 года Минобороны России сообщало, что такую задачу выполнял патрульный катер в порту Одессы.
Для черноморских портов ранее создавались и международные механизмы безопасного судоходства: в июле 2022 года цель стамбульских договоренностей формулировалась как обеспечение вывоза зерна, продовольствия и удобрений. Поэтому атаки на суда затрагивают не только конкретный объект, но и элементы организации морских перевозок — сопровождение, безопасность перехода и работы в портах.