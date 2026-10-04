Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу в районе Одессы

Вооруженные силы России нанесли ночью удар по сухогрузу в Черном море к востоку от Одессы, сообщила пресс-служба российского Минобороны. По сведениям ведомства, судно доставляло военное имущество для ВСУ.

Удар нанесли беспилотными летательными аппаратами, отметили в Минобороны. Там подчеркнули, что продолжают наносить удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах военных.

Ранее сегодня оборонное ведомство отчитывалось о поражении с помощью беспилотников «Герань» логистического центра «Новая Почта» в Черноморске и дата-центра в Одессе. Кроме того, с помощью фугасных авиабомб военные нанесли удар по пунктам управления БПЛА и временной дислокации ВСУ.