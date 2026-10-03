Главные новости за 3 октября. Ростов-на-Дону и область

Первый заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области Сергей Михалев скончался в возрасте 73 лет. Он был депутатом трех созывов заксобрания Ростовской области. В последнее время работал председателем комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи.

Арбитражный суд Ростовской области назначил ООО «Индюшкин Двор» административный штраф 800 тыс. руб. за производство и выпуск замороженного мяса индейки с содержанием бактерии сальмонелла. Пробы были отобраны в декабре 2025 года.

В январе-августе 2026 года оборот розничной торговли в Ростовской области превысил показатели соответствующего периода предыдущего года в сопоставимой оценке на 5,9%. Через розничную торговую сеть продано товаров на сумму 1,45 млрд руб.

В Ростовском областном суде заместителя председателя суда Фариду Калюжину проводили в почетную отставку. Ранее она подала письменное заявление об отставке в ВККС РФ.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к первому вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову с вопросом о возможности переноса штаб-квартиры холдинга «Вертолеты России» в Ростов-на-Дону. Сейчас основной офис и структуры управления компании «Вертолеты России» сейчас базируются в Москве. При этом основной конструкторский и инженерный потенциал холдинга сконцентрирован в Люберцах.

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Игра прошла 3 октября на стадионе Ростов Арена.

В одном из парков Батайска в пятницу вечером произошла потасовка, двое человек госпитализированы с ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан.