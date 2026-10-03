ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» в товарищеском матче

Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 3:0 в товарищеском матче. Игра прошла 3 октября на стадионе Ростов Арена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Соколов Фото: Николай Соколов

Первый гол на забил Даниил Уткин на пятой минуте игры. Жуан Батчи закрепил успех краснодарцев на 41 минуте матча. Третий гол забил Джон Кордоба на 48 минуте.

«Ростов» с восемью очками располагается на 12 строке таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). «Краснодар» с 21 очком занимает первое место.

Мария Иванова