Зампред Ростовского облсуда Фарида Калюжина ушла в почетную отставку

В Ростовском областном суде заместителя председателя суда Фариду Калюжину проводили в почетную отставку. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ранее Фарида Калюжина подала письменное заявление об отставке. ВККС РФ приняла решение о прекращении полномочий судьи на заседании 31 июля.

Председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов отметил значительный вклад коллеги в развитие судебной системы. Стаж работы госпожи Калюжиной в юридической профессии составляет более 38 лет, из которых более 20 лет она служила в должности судьи.

Мария Иванова