В Батайске двоих госпитализировали с ножевыми ранениями после конфликта в парке

В одном из парков Батайска в пятницу вечером произошла потасовка, двое человек госпитализированы с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, компания знакомых вечером в парке распивала спиртные напитки. Между 40-летней женщиной и 42-летним мужчиной началась ссора, и женщина ударила оппонента ножом. После этого другой мужчина из этой же компании нанес ножевые повреждения женщине.

Полицейские патрулировали район, услышали крики участников конфликта и задержали подозреваемого в нанесении ран женщине. 57-летний задержанный оказался судим ранее. Он находится в отделе полиции, с ним работают сотрудники уголовного розыска. Двое потерпевших находятся в медицинском учреждении.

Мария Иванова