На Дону «Индюшкин двор» оштрафовали на 800 тыс. рублей за мясо с сальмонеллой

Арбитражный суд Ростовской области назначил ООО «Индюшкин Двор» административный штраф 800 тыс. руб. за производство и выпуск замороженного мяса индейки с содержанием бактерии сальмонелла. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из документов суда следует, что в декабре 2025 года сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия отобрали для проверки пробы замороженной индейки. В мясе были найдены бактерии сальмонелла.

Кроме того, производственные помещения ООО «Индюшкин Двор» в поселке Интернациональный не отвечали требованиям и нормам безопасности. В частности, они не были обеспечены защитой от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую продукцию и образования конденсата на поверхностях. В цехах имеются признаки коррозии, на некоторых стенах сколота плитка, мойки для рук не оборудованы сушилками и т.п.

Компания привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.43. КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

Мария Иванова