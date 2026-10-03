Штаб-квартиру холдинга «Вертолеты России» могут перенести в Ростов-на-Дону

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к первому вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову с вопросом о возможности переноса штаб-квартиры холдинга «Вертолеты России» в Ростов-на-Дону. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО Роствертол Фото: ПАО Роствертол

Основной офис и структуры управления компании «Вертолеты России» сейчас базируются в Москве. При этом основной конструкторский и инженерный потенциал холдинга сконцентрирован в Люберцах.

Юрий Слюсарь заявил, что перенос штаб-квартиры в Ростов-на-Дону обеспечит дополнительную налоговую базу и привлечет средства в бюджет области. Денис Мантуров ответил, что это предложение «заслуживает внимания». Он поддержал перенос в регион отдельных структур и компонентов холдинга, отметив при этом, что полный перенос всего центра компетенций и конструкторских бюро из Подмосковья нецелесообразен.

«Здесь нужно будет вместе с „Ростехом“ отработать. Это даже не требует поручений Правительства. Внутри корпорации мы это поддержим и реализуем»,— сказал Денис Мантуров, его слова приводятся в сообщении.

АО «Вертолеты России» — разработчик и производитель вертолетов в РФ. Холдинг объединяет все ключевые конструкторские бюро, заводы и сервисные предприятия, работающие над выпуском вертолетов. Ростовский завод «Роствертол» является одним из ключевых серийных производственных предприятий. АО «Вертолеты России» входит в состав государственной корпорации «Ростех».

Мария Иванова