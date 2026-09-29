Власти Калининграда намерены продолжить курс на деавтомобилизацию города

Власти Калининграда намерены продолжить «мягкую деавтомобилизацию» города. Дискуссию о дальнейшей стратегии развития транспортной системы инициировал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов во время экспертного совета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининграде обсудили продолжение «мягкой деавтомобилизации»

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ В Калининграде обсудили продолжение «мягкой деавтомобилизации»

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

«Нам нужно определиться со стратегией. В Генеральном плане у нас сейчас написано четко: деавтомобилизация. Там прописаны четыре мероприятия для достижения этой цели. Там также сказано, что мы не автомобилеориентированный город ввиду своих особенностей»,— предложил господин Романов.

По его словам, одним из направлений транспортной политики должно стать повышение приоритета общественного транспорта. В частности, власти рассматривают меры по развитию трамвайного движения и ограничению использования трамвайных путей автомобилистами.

В ходе дискуссии Антон Романов отметил, что решения в пользу пешеходов и общественного транспорта уже вызывают недовольство части автомобилистов. В качестве примера он привел установку островков безопасности на Киевской улице, после которой, по его словам, число ДТП с пешеходами на переходах снизилось.

Матвей Николаев