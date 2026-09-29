Главное на рынке недвижимости к утру 29 сентября

Сбербанк выставил на продажу торгово-развлекательный центр «Москворечье» на Каширском шоссе общей площадью 29,8 тыс. кв. м по начальной цене 3,89 млрд руб. Актив реализуют в рамках банкротства компании «Гарант-инвест недвижимость» Алексея Панфилова. Лот включает также участок площадью 1,8 га. «Москворечье» перешло компании «Айсар» (структура Сбербанка) в феврале 2026 года. Торги пройдут в начале ноября. Сбербанк также является залогодержателем других активов «Гарант-Инвеста», среди которых — ТЦ «Коломенский», ТРК «Перово Молл», сети «Смолл» и ТК «Пражский град».

Девелопер KR Properties Александра Клячина продал офисный комплекс «Химки One» примерно за 2 млрд руб. Покупателем выступила группа «Риотэкс», которая управляет бизнес-центрами под брендом РТС. Новый объект, переименованный в РТС «Химки», стал 19-м таким бизнес-центром. «Химки One» — офисное здание класса «А» общей площадью 42 тыс. кв. м с трехуровневым подземным паркингом. 20-этажное здание 2014 года постройки расположено на Ленинградской улице в 1,5 км от МКАДа.

Компания «ЭЛС» (структура девелопера «Зиккурат») выкупила у застройщика «Эталон» специального застройщика «Эталон Отрадное», пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». На балансе компании находится участок площадью 0,3 га на Ярославской улице у метро ВДНХ. На этом участке согласовано строительство 12 тыс. кв. м офисной недвижимости. В начале 2025 года власти Москвы включили площадку в программу КРТ как участок для благоустройства. Однако через несколько месяцев «Эталон» смог согласовать строительство бизнес-центра.

Инвестиционная компания «Свиньин и партнеры» подала в Арбитражный суд Москвы иск на 924,8 млн руб. к девелоперу «Самолет» и спецзастройщику «Преображенский парк». Последний возводил одноименный жилой комплекс в Домодедовском районе Подмосковья. Суть претензий пока не уточняется. «Свиньин и партнеры» специализируется на управлении закрытыми паевыми инвестфондами.

Компания «Эвес» (структура девелопера Capital Group) совместно с мэрией Москвы учредила ООО «Кульнева», пишет Telegram-канал «Железобетонный замес». В компании 51% достался властям через ООО «КРТ», а 49% — застройщику. Как предполагает канал, организацию создали под реализацию проекта комплексного развития территории на улице Кульнева на западе Москвы. На участке площадью 0,9 га согласовано возведение бизнес-центра площадью 60 тыс. кв. м.

Спецзастройщик «ДОГМА Столица-1» (структура застройщика Dogma) подал в суд иск к девелоперу Seven Suns с требованием взыскать 364,5 млн руб. Сумма складывается из займа на 200 млн руб., взятого в марте 2024 года, а также 97,1 млн руб. процентов за пользование деньгами и 67,4 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. Seven Suns подал встречный иск, потребовав признать договор займа недействительным как притворную сделку.