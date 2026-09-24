Главные новости за 24 сентября. Сочи

Конкурсный управляющий сочинской девелоперской компании ООО «СМС-Девелопмент» Аркадий Черкасов выставил на аукцион солидарное право требования к пяти физическим лицам на сумму 450 млн руб.

Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора и признал за сочинцами, пострадавшими от оползня, право на возмещение ущерба.

Прокурор Михаил Резниченко потребовал приговорить Янину Копайгородскую, жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, к 16 годам колонии общего режима. Гособвинитель также запросил для нее штраф в размере 500 млн руб.

МУП «Сочитеплоэнерго» опубликовало тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения Сочи с 1 октября 2026 года. Максимальная стоимость горячей воды для указанных в сообщении категорий потребителей составит 355 руб. за куб. м.

Ученые ФГБУ «ВНИИ Экология» рекомендовали включить в границы Сочинского национального парка 2501 земельный участок, ранее исключенный из его территории.

В Сочи с 28 сентября начнут поэтапно отключать газоснабжение абонентов в Центральном и Хостинском районах из-за плановых ремонтных работ на газораспределительной сети. Ограничения затронут территорию от микрорайона Мамайка до микрорайона Благодать.