Долги сочинского застройщика на полмиллиарда рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий сочинской девелоперской компании ООО «СМС-Девелопмент» Аркадий Черкасов выставил на аукцион солидарное право требования к пяти физическим лицам на сумму 450 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, должниками выступают Максим Худин (являлся учредителем предприятия в декабре 2013 года и в сентябре 2013 года), Валерий Усков, Владимир Киселев, Анатолий Паршин (учредитель компании в апреле 2012 года) и Екатерина Паршина (учредитель общества с декабря 2016 года).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СМС-Девелопмент» зарегистрировано в 2012 году в Сочи Краснодарского края. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем общества является Екатерина Паршина. Уставный капитал компании составляет 1,2 млн руб. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.

Торги состоятся 6 ноября 2026 года на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (lot-online.ru). Задаток для участия составляет 20% от начальной цены — свыше 90 млн руб. Шаг аукциона — 1% от начальной стоимости. Победителем станет участник, предложивший наибольшую цену. Если победитель откажется от подписания договора купли-продажи в течение пяти дней, право приобретения лота перейдет участнику, занявшему второе место.

Заявки принимаются с 28 сентября по 5 ноября 2026 года.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «СМС-Девелопмент» несостоятельным 19 февраля 2021 года. Срок реализации имущества продлен до 14 декабря 2026 года. Судебный процесс сопровождался конфликтом интересов вокруг доступа к секретной документации предприятия.

Инициатором банкротства выступило ООО «АК Строй», по заявлению которого еще в марте 2020 года была введена процедура наблюдения. Анализ финансового состояния показал невозможность восстановления платежеспособности должника, при этом у компании достаточно имущества для покрытия судебных расходов.

Ключевой проблемой стал выбор конкурсного управляющего. Кредиторы во главе с мажоритарным ФГУП «ГВСУ №14» проголосовали за кандидатуру Михаила Уманца («Эгида»), однако он не обладает допуском к сведениям, составляющим государственную тайну. Между тем, согласно ответу УФСБ по Краснодарскому краю и пояснениям самого должника, предприятие располагает лицензиями ФСБ и МЧС, а мероприятия по уничтожению секретного делопроизводства до сих пор не завершены. В связи с этим Ассоциация СРО «Северная Столица», изначально выбранная кредиторами, вовсе не смогла предоставить кандидата с необходимым уровнем допуска.

Тат Гаспарян