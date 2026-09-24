Суд в Сочи признал за пострадавшими от оползня право на удовлетворение исков

Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление прокурора и признал за сочинцами, пострадавшими от оползня, право на возмещение ущерба. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Приговором Хостинского районного суда Сочи от 1 июня 2026 года четверо жителей Челябинской области и Сочи в возрасте от 38 до 49 лет признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ — причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В суде установлено, что в 2019–2020 годах фигуранты, объединившись в группу лиц по предварительному сговору, скрывали информацию о характеристиках территории, природно-климатических особенностях и физико-геологических процессах, которые могут способствовать происхождению оползней, а также утаивали нарушения строительных норм и правил при строительстве жилых домов в селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи. Они заключили с гражданами договоры купли-продажи участков земли с построенными на них жилыми домами, которые были повреждены в октябре 2021 года в результате сошедшего оползня. Собственникам был причинен ущерб на общую сумму более 132 млн руб.

Прокурор, не согласившись с оставлением судом без рассмотрения гражданских исков потерпевших о возмещении вреда, оспорил приговор суда в апелляционном порядке. Теперь за потерпевшими признано право на удовлетворение гражданских исков. Приговор вступил в законную силу.

Алина Зорина