Прокуратура запросила 16 лет колонии для жены экс-мэра Сочи

Прокурор Михаил Резниченко потребовал приговорить Янину Копайгородскую, жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, к 16 годам колонии общего режима. Гособвинитель также запросил для нее штраф в размере 500 млн руб., пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Янина Копайгородская обвиняется в пособничестве в растрате, получении взяток и других преступлениях. Алексей и Янина Копайгородские вину не признали.

В отношении третьего подсудимого Александра Пасунько, обвиняемого в оказании давления на свидетеля, прокуратура попросила назначить штраф в размере 200 тыс. руб. Пасунько признал вину частично.

Гособвинитель также просил удовлетворить иск мэрии Сочи к подсудимым.

Дело Алексея Копайгородского включает семь преступных эпизодов. Бывшему мэру вменяют получение взяток в особо крупном размере, легализацию преступных доходов и растрату. По версии следствия, взятки ему передавали крупные бизнесмены и застройщики, опасаясь негативных последствий для своей деятельности.

В январе 2026 года Хостинский районный суд Сочи удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество Алексея и Янины Копайгородских на сумму более 1,6 млрд руб.