В границы Сочинского нацпарка предложили вернуть более 2,5 тысячи участков

Ученые ФГБУ «ВНИИ Экология» рекомендовали включить в границы Сочинского национального парка 2501 земельный участок, ранее исключенный из его территории. Об этом сообщил директор института Александр Закондырин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

С апреля специалисты провели комплексный анализ 2923 участков. Они оценивали состояние природных комплексов, антропогенную нагрузку, рельеф, гидрологию и рекреационный потенциал территорий, а также наличие редких и охраняемых видов. По каждому объекту подготовлен отдельный протокол оценки природоохранной ценности.

В материалы комплексного экологического обследования включены 2492 объекта общей площадью 2104,47 га — около 85% от числа рассмотренных участков. Еще 341 участок направлен на дополнительную проработку в рамках второго этапа обследования межведомственной комиссией. Обследование 27 участков завершить не удалось из-за отсутствия доступа, и только четыре территории ученые не рекомендовали возвращать в границы нацпарка.

Во «ВНИИ Экология» отметили, что часть ранее выведенных из состава нацпарка земель застроена. 3452 участка общей площадью около 23 тыс. га остаются свободными от застройки. Специалистам предстоит определить, какие из них сохранили природоохранную ценность и пригодны для включения в состав Сочинского национального парка.

В состав межведомственной комиссии вошли представители Минприроды России, прокуратуры, администрации Сочи, Сочинского национального парка, научных организаций, Русского географического общества, а также общественных и экспертных советов.

Алина Зорина