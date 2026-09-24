Горячая вода в Сочи с 1 октября подорожает до 355 рублей за кубометр

МУП «Сочитеплоэнерго» опубликовало тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение для населения Сочи с 1 октября 2026 года. Максимальная стоимость горячей воды для указанных в сообщении категорий потребителей составит 355 руб. за куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Такой тариф установлен для домов, подключенных к централизованной системе горячего водоснабжения по открытой схеме с неизолированными стояками и полотенцесушителями. Размер платы зависит от схемы водоснабжения, степени благоустройства дома, источника теплоснабжения и поставщика холодной воды.

Для большинства потребителей тариф на тепловую энергию составит 4,5 тыс. руб. за 1 Гкал. Этот же тариф применяется к компоненту «тепловая энергия» при расчете стоимости горячей воды.

Холодная вода будет стоить 55 руб. за куб. м при поставке МУП «Водоканал» и 58 руб. при поставке ООО «Вода и канализация».

Для отдельных домов будут действовать другие тарифы. В частности, для дома на ул. Защитников Кавказа, д. 5 отопление и компонент «тепловая энергия» будут стоить 3,9 тыс. руб. за 1 Гкал, а холодная вода — 63 руб. за кубометр.

В селе Казачий Брод на ул. Форелевой, д. 45 тариф на отопление составит 3,4 тыс. руб. за 1 Гкал, на ул. Каштановой, д. 2 — 3,3 тыс. руб. На Курортном проспекте, д. 85 тариф на отопление составит 3,7 тыс. руб. за 1 Гкал.

Новые тарифы будут применяться при начислении платы за услуги с 1 октября 2026 года.

Наталья Белоштейн