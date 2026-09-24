В двух районах Сочи отключат газ

В Сочи с 28 сентября начнут поэтапно отключать газоснабжение абонентов в Центральном и Хостинском районах из-за плановых ремонтных работ на газораспределительной сети. Ограничения затронут территорию от микрорайона Мамайка до микрорайона Благодать, передает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Работы проведет Майкопское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Краснодар». Отключение жилых домов и котельных начнется в 17:00 28 сентября и продлится до 17:00 29 сентября. Полностью восстановить подачу газа планируется до 7 октября.

В период с 09:00 до 17:00 29 сентября жителям домов, попавших в зону отключения, запрещено пользоваться газовыми приборами, даже если в сети сохраняется давление. Как отмечают специалисты, нарушение этого требования может привести к аварийной ситуации и увеличить сроки восстановления газоснабжения.

Перечень улиц и котельных, которые попадут в зону отключения, опубликован организаторами работ.

Вячеслав Рыжков