Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова награждена орденом Александра Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении жителей Башкирии государственными наградами. Сенатор Лилия Гумерова, представляющая республику с 2014 года, награждена орденом Александра Невского за значительный вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Лилия Гумерова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Сенатор Лилия Гумерова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Среди других жителей республики, отмеченных госнаградами, — Олеся Шаймуратова из Белебеевского района: ей присвоено звание «Мать-героиня». Гаяз Габдрахманов, возглавляющий крестьянско-фермерское хозяйство, удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

Александр Трубников, мастер участка АО «Благовещенский арматурный завод», получил звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

Олег Вахитов