Мукомольный комплекс почти за 1 млрд рублей запустили в Орловской области

В Мценском районе Орловской области запустили новый мукомольный комплекс с элеватором. Объем инвестиций в проект составил порядка 900 млн руб. Предприятие построили на территории особой экономической зоны «Орел». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Фото: Пресс-служба правительства Орловской области Фото: Пресс-служба правительства Орловской области

По данным региональных властей, комплекс рассчитан на хранение 20 тыс. т зерна. Новый объект стал 29-м элеватором в регионе. Проект реализовала компания «Мценский элеватор».

ООО «Мценский элеватор» было создано в Орловской области в июле 2022 года. По данным Rusprofile, уставный капитал предприятия составляет 100 тыс. руб., основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Генеральным директором с момента основания является Владислав Букреев. В компании 50% принадлежит Евгению Гарнову, 43% — Валерию Монастырецкому и 7% — ООО «Сбербанк инвестиции». Сбербанк приобрел долю в июле 2024 года. По итогам 2025 года выручка ООО «Мценский элеватор» составила 425 тыс. руб., а убыток — 25,8 млн руб.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что Орловская область приблизилась к объему производства в 3,5 млн т зерновых, зернобобовых и масличных культур в год. По итогам 2025-го регион вошел в топ-10 в России по урожайности, а объем производства сельхозпродукции на душу населения в четыре раза превысил среднероссийский показатель.

По информации главы региона, новое предприятие будет обеспечивать орловской мукой российский рынок, а также заключать экспортные контракты.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что по состоянию на 1 июля 2026 года объем фактических инвестиций в границах особой экономической зоны «Орел» достиг 20,5 млрд руб.

Мария Свиридова