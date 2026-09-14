Патриарх Кирилл поздравил Ижевскую епархию со 100-летием
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Ижевскую и Удмуртскую епархию со 100-летним юбилеем. Текст опубликовала местная церковно-административная единица РПЦ.
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
«Отрадно видеть, что ныне по всей Удмуртии возрождается приходская жизнь, строятся новые храмы, созидаются монашеские общины, открываются воскресные школы, ведется работа с молодежью и развивается социальное служение»,— сказал Владыка.
Он напомнил, что история епархии началась в непростые 1920-е годы, когда правящие архиереи «возвышали свой голос перед лицом атеистических властей». Время тех испытаний миновало «Милостью Божией».
«Оглядываясь на прошедший век, можно с уверенностью сказать: подлинным сокровищем Удмуртской митрополии явились ее святые»,— добавил патриарх Кирилл.
Владыка добавил, что местное духовенство и прихожане активно помогают Донбассу и участникам СВО.
Праздничные мероприятия состоялись 13 сентября. Местная епархия была основана в 1926 году как Ижевская и Вотская. Сейчас ей руководит митрополит Викторин. Ранее в столице Удмуртии открылась историко-документальная выставка к 100-летию церковной единицы.