Патриарх Кирилл поздравил Ижевскую епархию со 100-летием

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Ижевскую и Удмуртскую епархию со 100-летним юбилеем. Текст опубликовала местная церковно-административная единица РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«Отрадно видеть, что ныне по всей Удмуртии возрождается приходская жизнь, строятся новые храмы, созидаются монашеские общины, открываются воскресные школы, ведется работа с молодежью и развивается социальное служение»,— сказал Владыка.

Он напомнил, что история епархии началась в непростые 1920-е годы, когда правящие архиереи «возвышали свой голос перед лицом атеистических властей». Время тех испытаний миновало «Милостью Божией».

«Оглядываясь на прошедший век, можно с уверенностью сказать: подлинным сокровищем Удмуртской митрополии явились ее святые»,— добавил патриарх Кирилл.

Владыка добавил, что местное духовенство и прихожане активно помогают Донбассу и участникам СВО.

Праздничные мероприятия состоялись 13 сентября. Местная епархия была основана в 1926 году как Ижевская и Вотская. Сейчас ей руководит митрополит Викторин. Ранее в столице Удмуртии открылась историко-документальная выставка к 100-летию церковной единицы.