Главные новости за выходные 12–13 сентября
Владимир Путин завершил трехдневный визит в Индию
Владимир Путин совершил трехдневный визит в Индию и выступил на саммите БРИКС. В 2027 году саммит пройдет в Китае.
При ударе БПЛА по татарстанскому Нижнекамску погибли два человека, пострадали 14. На местном предприятии произошел пожар.
Президент США Дональд Трамп потребовал от украинских властей прекратить удары по НПЗ в России. Он также высказал мнение, что не столько события на Ближнем Востоке, сколько вооруженный конфликт между Россией и Украиной усугубляет мировой топливный кризис.
В Кремле опровергли ужесточение требований к Украине. Встреча президентов Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами исключена, но трехсторонние переговоры могут пройти в октябре. Власти ОАЭ подтвердили готовность предоставить площадку в Абу-Даби.
В ночь на 13 сентября на Украине два пассажирских поезда остановили из-за атаки БПЛА вблизи границы с Польшей. По данным Der Spiegel, в одном из них из Киева в Варшаву ехали политики и дипломаты ЕС.
Франция призвала снять санкции с Алишера Усманова.
При сходе лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии погибли 17 альпинистов. Поисково-спасательные работы завершены.
В Петербурге арестовали начальника Московского вокзала Артура Журавлева, его заместителя и кладовщика по делу о краже у пассажира более 876 тыс. руб.
Илья Хржановский (признан в РФ иноагентом) получил «Серебряного льва» Венецианского фестиваля за картину «Дау».
Новая первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана выиграла US Open.