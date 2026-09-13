Главные новости за выходные 12–13 сентября

Владимир Путин совершил трехдневный визит в Индию и выступил на саммите БРИКС. В 2027 году саммит пройдет в Китае.

При ударе БПЛА по татарстанскому Нижнекамску погибли два человека, пострадали 14. На местном предприятии произошел пожар.

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинских властей прекратить удары по НПЗ в России. Он также высказал мнение, что не столько события на Ближнем Востоке, сколько вооруженный конфликт между Россией и Украиной усугубляет мировой топливный кризис.

В Кремле опровергли ужесточение требований к Украине. Встреча президентов Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами исключена, но трехсторонние переговоры могут пройти в октябре. Власти ОАЭ подтвердили готовность предоставить площадку в Абу-Даби.

В ночь на 13 сентября на Украине два пассажирских поезда остановили из-за атаки БПЛА вблизи границы с Польшей. По данным Der Spiegel, в одном из них из Киева в Варшаву ехали политики и дипломаты ЕС.

Франция призвала снять санкции с Алишера Усманова.

При сходе лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии погибли 17 альпинистов. Поисково-спасательные работы завершены.

В Петербурге арестовали начальника Московского вокзала Артура Журавлева, его заместителя и кладовщика по делу о краже у пассажира более 876 тыс. руб.

Илья Хржановский (признан в РФ иноагентом) получил «Серебряного льва» Венецианского фестиваля за картину «Дау».

Новая первая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана выиграла US Open.