Китай примет председательство в БРИКС и проведет саммит в 2027 году

Китай в 2027 году станет страной — председателем БРИКС и примет 19-й саммит объединения. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Центральное телевидение Китая.

Господин Си отметил, что за два десятилетия формат БРИКС существенно расширился и укрепил позиции как площадка взаимодействия стран Глобального Юга. По его словам, государства объединения придерживаются курса на самостоятельное развитие и поиск моделей, соответствующих национальным условиям.

Нынешний, 18-й саммит БРИКС проходит в Индии. Одним из ключевых событий станет встреча Си Цзиньпина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Для китайского лидера это первый визит в Индию за семь лет.

Отношения Пекина и Нью-Дели начали восстанавливаться после серии пограничных конфликтов. В октябре 2024 года стороны договорились о разведении войск и возобновлении патрулирования на спорных участках гималайской границы. После этого лидеры провели встречу на саммите БРИКС в Казани, а в августе 2025 года Моди посетил Китай.