Ушаков: ОАЭ подтвердили готовность принять переговоры по Украине

Составлено ИИ-Ассистентъ

В январе 2026 года в Абу-Даби планировались параллельно российско-американские контакты по экономическим вопросам и первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США, включая военных. Эмиратская площадка использовалась не только для политических заявлений, но и для раздельного обсуждения экономических и военных направлений урегулирования.

Посредническая роль ОАЭ ранее проявлялась и в практических договоренностях: по данным на начало 2025 года, при их содействии с начала 2024 года состоялись 12 обменов военнопленными, в ходе которых Россия и Украина обменялись 2883 человека.

Проведение нового раунда само по себе не означает готовности к итоговому соглашению: по итогам переговоров в Абу-Даби в феврале 2026 года госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что список нерешенных вопросов существенно сократился, однако самые сложные из них оставались открытыми. Российская сторона при этом связывала возможность долгосрочного урегулирования с решением территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите Путина и Трампа в Анкоридже.