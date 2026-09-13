Ушаков: ОАЭ подтвердили готовность принять переговоры по Украине
Наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердил президенту России Владимиру Путину готовность ОАЭ принять переговоры по украинскому конфликту. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Юрий Ушаков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше»,— сказал господин Ушаков в комментарии «Известиям». Ранее он называл ОАЭ приоритетным местом для встречи представителей России, США и Украины. Одни из последних трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта состоялись там же.
По словам Юрия Ушакова, сторонам предстоит согласовать еще многие вопросы. «Но, наверное, если по … по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностей»,— добавил он. Он отметил, что США после визита Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву стали лучше понимать позицию России.
В январе 2026 года в Абу-Даби планировались параллельно российско-американские контакты по экономическим вопросам и первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США, включая военных. Эмиратская площадка использовалась не только для политических заявлений, но и для раздельного обсуждения экономических и военных направлений урегулирования.
Посредническая роль ОАЭ ранее проявлялась и в практических договоренностях: по данным на начало 2025 года, при их содействии с начала 2024 года состоялись 12 обменов военнопленными, в ходе которых Россия и Украина обменялись 2883 человека.
Проведение нового раунда само по себе не означает готовности к итоговому соглашению: по итогам переговоров в Абу-Даби в феврале 2026 года госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что список нерешенных вопросов существенно сократился, однако самые сложные из них оставались открытыми. Российская сторона при этом связывала возможность долгосрочного урегулирования с решением территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите Путина и Трампа в Анкоридже.