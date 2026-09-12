Франция призвала снять санкции с Алишера Усманова

Франция вслед за Словакией призвала снять санкции с основателя холдинга USM Алишера Усманова, сообщает Euronews со ссылкой на европейских дипломатов. Как утверждает телеканал, французская сторона назвала идею исключить Алишера Усманова из санкционного списка «политическим компромиссом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алишер Усманов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Алишер Усманов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Господин Усманов попал в санкционный список в 2022 году. Срок введенных санкций истекает 15 сентября. Франция и Словакия хотят добиться исключения основателя USM из списка до этого срока. «Это вызвало много вопросов о мотивах — похоже, здесь в основном действуют экономические причины. Со стороны других государств-членов (ЕС.— "Ъ") нет особого понимания»,— заявил Euronews неназванный европейский дипломат.

Как утверждает телеканал, французская сторона назвала идею исключить Алишера Усманова из санкционного списка «политическим компромиссом». Французский дипломат заявил Euronews, что в целом страна выступает за продление санкций, но комментировать ход обсуждений отказался, сославшись на их конфиденциальность. Послы ЕС обсудят продление ограничений на встрече 14 сентября. До сих пор действие санкций продлевали каждые шесть месяцев. Как писало Politico, в ЕС рассматривают возможность их пролонгации сразу на год вперед. Сейчас в санкционный список входят более 3 тыс. физических и юридических лиц. Словакия также настаивает на исключении из списка основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана.

По данным портала Intellinews, адвокаты Алишера Усманова также направили руководству Еврокомиссии (ЕК) письмо с призывом отменить санкции против него. Защита бизнесмена обратила внимание, что тысячи публикаций в СМИ, послужившие основанием для введения санкций, были признаны ошибочными и удалены. Согласно письму от 14 августа, в 2022–2026 годы более 3235 публикаций в 60 странах, включая все 27 стран-членов ЕС, а также США и Великобританию, «были исправлены с целью удаления ложных утверждений об Усманове».

Алишер Усманов занимает 10 место в рейтинге богатейших российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $14,5 млрд. В мае 2023-го бизнесмен оспорил санкции ЕС в суде, но Европейский суд отклонил его иск. В период 2023–2025 годов ему удалось выиграть судебные разбирательства против десятков европейских СМИ, которые не смогли доказать свои утверждения в отношении господина Усманова и его родственников. В частности, в ноябре 2025 года Алишер Усманов выиграл суд у гражданина ФРГ, пост которого стал основанием для санкций против сестры бизнесмена. В декабре того же года прокуратура Мюнхена прекратила расследования в отношении основателя холдинга USM, касавшиеся предполагаемых нарушений санкций ЕС. В январе 2026-го бизнесмен выиграл в немецком суде иск к Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Подробности — в материале «Ъ» «Гамбургский счет в пользу Алишера Усманова».