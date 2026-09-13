Трамп обвинил Украину в мировом топливном кризисе из-за атак на НПЗ в России

Президент США Дональд Трамп потребовал от украинских властей прекратить удары по НПЗ в России. Он также высказал мнение, что вооруженный конфликт между Россией и Украиной усугубляет мировой топливный кризис. Заявление прозвучало в ходе визита американского президента в Ирландию.

Дональд Трамп отметил, что украинский коллега Владимир Зеленский «ему нравится». «Пусть он преследует свои цели, но не бьет по топливу, потому что он провоцирует его дефицит,— заявил он (цитата по AFP).— Это делается (создается дефицит топлива в мире.— "Ъ") не на Ближнем Востоке, а в результате действий России и Украины».

Президент США добавил, что уже говорил с президентом Украины на эту тему.

На саммите НАТО в турецкой Анкаре в июле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары ВСУ по российским НПЗ продемонстрировали Москве, как непросто защищать свое воздушное пространство. Он предположил, что сложившаяся ситуация могла бы подтолкнуть стороны к урегулированию. Президент США тогда согласился с этим мнением: «Это эскалация, которая может привести к окончанию войны».

В начале сентября Владимир Путин, комментируя уязвимость российских НПЗ перед атаками дронов, заявил, что российские власти изначально «исходили из того, что это чисто гражданские объекты, и они не могут быть объектами каких бы то ни было атак». Однако «мы вынуждены были отвечать зеркально» и «наш ответ ... оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры», добавил он.