Песков: трехсторонние переговоры по Украине могут пройти в октябре
В России допускают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться уже в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Да, мы не исключаем такую возможность,— сказал он.— Мы именно говорим об обозримой перспективе».
Господин Песков также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС активно предлагали Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта с Украиной. Кроме того обсуждается возможность проведения переговоров в Абу-Даби.
Как в Нью-Дели прошел саммит БРИКС — в материале «Ъ» «Товарищи по участию».
Речь идет о возобновлении уже опробованного трехстороннего формата с участием России, Украины и США. В 2026 году стороны провели три раунда: два в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля, а затем в Женеве 17–18 февраля. После этого российская сторона вновь заговорила о таком формате на фоне визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября, которые, по данным Financial Times, привезли новые предложения с учетом изменившихся обстоятельств.
Абу-Даби имеет практическую предысторию: там прошли две последние встречи российской и украинской делегаций, а помощник президента России Юрий Ушаков называл столицу ОАЭ приоритетной площадкой. Однако следующий раунд, запланированный на март 2026 года, не состоялся из-за войны на Ближнем Востоке, поэтому выбор места зависит не только от готовности участников.
Переговоры сталкиваются и с содержательными разногласиями. В феврале 2026 года одной из центральных тем назывался территориальный вопрос, параллельно обсуждался план гарантий безопасности с участием европейского военного контингента, который в случае угрозы получит защиту от США. При этом 10 сентября 2026 года в Кремле уточняли, что конкретной программы возобновления переговоров еще нет: от политического допуска к встрече сторонам предстоит перейти к согласованной дорожной карте.