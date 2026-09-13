Песков: трехсторонние переговоры по Украине могут пройти в октябре

В России допускают, что трехсторонние переговоры по Украине могут состояться уже в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Да, мы не исключаем такую возможность,— сказал он.— Мы именно говорим об обозримой перспективе».

Господин Песков также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите БРИКС активно предлагали Владимиру Путину помощь в разрешении конфликта с Украиной. Кроме того обсуждается возможность проведения переговоров в Абу-Даби.

Как в Нью-Дели прошел саммит БРИКС — в материале «Ъ» «Товарищи по участию».