В Кремле опровергли ужесточение требований к Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не ужесточала требования к Киеву по мирному урегулированию. По его словам, российская сторона просто хотела бы ускорить процесс.

«Требования прежние, никакого ужесточения нет, — заявил господин Ушаков в комментарии для ИС "Вести". — Просто мы бы хотели, чтобы эти требования рано или поздно, лучше рано, были выполнены».

Договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США в Анкоридже, на Аляске, по-прежнему составляют суть мирного процесса, добавил помощник президента.

Господин Ушаков рассказывал, что сейчас рассматривается предложение ОАЭ о проведении переговоров в Абу-Даби. Также посреднические услуги предложила Турция. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут пройти уже в октябре.