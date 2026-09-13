В Кремле опровергли ужесточение требований к Украине
Ушаков: Россия не ужесточала требования по украинскому урегулированию
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва не ужесточала требования к Киеву по мирному урегулированию. По его словам, российская сторона просто хотела бы ускорить процесс.
«Требования прежние, никакого ужесточения нет, — заявил господин Ушаков в комментарии для ИС "Вести". — Просто мы бы хотели, чтобы эти требования рано или поздно, лучше рано, были выполнены».
Договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США в Анкоридже, на Аляске, по-прежнему составляют суть мирного процесса, добавил помощник президента.
Господин Ушаков рассказывал, что сейчас рассматривается предложение ОАЭ о проведении переговоров в Абу-Даби. Также посреднические услуги предложила Турция. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по Украине могут пройти уже в октябре.
Под прежними требованиями Москва ранее понимала, в частности, вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Украины от вступления в НАТО: с этим условием в июне 2024 года связывались прекращение огня и начало переговоров. В мае 2026 года главным препятствием для мира российская сторона называла передачу России контролируемой Киевом части Донбасса.
Поэтому ускорение в этой конструкции означает не смягчение или пересмотр условий, а переход к обсуждению и выполнению уже заявленных требований. Еще в сентябре 2022 года в Кремле говорили, что продолжение переговоров возможно только вокруг выполнения российских условий, а в сентябре 2026 года Дмитрий Песков связал отказ Киева от компромисса с дальнейшим ухудшением условий заключения мира.