В Петербурге арестовали начальника Московского вокзала и двух сотрудников

Смольнинский районный суд Петербурга отправил под стражу начальника Московского вокзала Артура Журавлева, его заместителя Ольгу Сидор и кладовщика камеры хранения Любовь Куликову. Их обвиняют в присвоении денег пассажира на сумму не менее 876,6 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в августе фигуранты воровали вещи пассажиров. Госпожа Куликова получила от сотрудников транспортной безопасности рюкзак пассажира, в котором находились рубли и иностранная валюта. Общая сумма составила не менее 876,56 тыс. рублей.

Следствие считает, что кладовщик Куликова не указала деньги в акте и передала их Ольге Сидор, а та — господину Журавлеву. Деньги, по версии следствия, хранились в сейфе кабинета начальника вокзала. 26 августа их изъяли во время осмотра.

Фигуранты Журавлев, Сидор и Куликова были задержаны 11 сентября, им предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). Суд отправил их под стражу до 10 ноября.

Карина Дроздецкая