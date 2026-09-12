Режиссер-иноагент Хржановский получил «Серебряного льва» Венецианского фестиваля

Фильм «Женщина неизвестна» датского режиссера Май эль-Туки удостоен «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. «Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил Илья Хржановский (признан в России иноагентом) за картину «Дау». Трансляция церемонии награждения велась на YouTube-канале Венецианской биеннале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Илья Хржановский (объявлен в России иноагентом)

Фото: Yara Nardi / Reuters Режиссер Илья Хржановский (объявлен в России иноагентом)

Фото: Yara Nardi / Reuters

«Дау» — биографическая драма о жизни советского физика Льва Ландау, которая вышла в 2018 году. Сценарий основан на мемуарах жены Льва Ландау Конкордии Дробанцевой, опубликованных в 1999 году. Авторами сценария выступили Илья Хржановский (признан в России иноагентом) и писатель Владимир Сорокин. Съемки велись в Харькове, Санкт-Петербурге, Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. В 2024 году Минюст России объявил Илью Хржановского иноагентом.

Победителями также стали:

Большой приз жюри «Серебряный лев» получила «Возможная любовь» южнокорейского режиссера Ли Чхан Дона;

«Кубок Вольпи» как лучшая актриса получила исполнительница главной роли в фильме «Женщина неизвестна» Матильда Арсель;

«Кубок Вольпи» как лучший актер получил Джон Малкович за роль в «Дикой лошади»;

приз за лучший сценарий получили Стефан Бриз, Корали Амедео и Оливье Горс за фильм «Хороший маленький солдат»;

специальный приз жюри получил фильм о конфликте в секторе Газа «NAZA» режиссеров Юваля Абрахама и Рэйчел Сзор;

приз Марчелло Мастроянни как лучшая молодая актриса получила Малу Хебизи за роль в «Месте исцеления».

83-й Венецианский кинофестиваль проходит со 2 по 12 сентября на острове Лидо. В этом году жюри возглавляла американская актриса Мэгги Джилленхол.

Подробнее о программе кинофестиваля — в материале «Ъ» «Чернила, империя и древесная пыль».