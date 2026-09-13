Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 14

Составлено ИИ-Ассистентъ

Для Нижнекамска атака означает угрозу не только жилым кварталам, но и промышленной инфраструктуре. При сообщениях о возможной внештатной ситуации в мае 2024 года на ряде промышленных предприятий Нижнекамска проводилась эвакуация сотрудников — мероприятия были направлены на обеспечение их безопасности.

Предыдущие удары сопровождались и более широкими ограничениями: 12 августа 2025 года девять беспилотников, направленных на промышленные объекты, были сбиты над Татарстаном, угроза атаки объявлялась в пяти городах, закрывались аэропорты Казани и Нижнекамска, а 26 рейсов были задержаны. Ранее, 15 июня 2025 года, в Елабужском районе обломки беспилотника упали на здание завода, погибли два человека и 12 пострадали.

10 августа 2026 года при масштабной атаке, основной удар которой пришелся на Нижнекамск, погибли 13 человек, в том числе ребенок, еще 78 пострадавших обратились за медицинской помощью, в республике был объявлен траур. Эти эпизоды показывают, что для города подобные атаки несут одновременно гуманитарные последствия и риск ограничений в работе предприятий и транспорта.