Число пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск выросло до 14
При ударе беспилотников по татарстанскому Нижнекамску пострадали 14 человек, сообщила пресс-служба главы региона. Госпитализированы трое, остальные лечатся амбулаторно. В списке погибших — два человека.
ВСУ атаковали Нижнекамск в ночь на 13 августа. Один из БПЛА попал в жилой дом, повредив остекление. Для его жителей организовали пункт временного размещения в школе. Еще один беспилотник попал в дерево, «в результате чего был поврежден стоявший рядом автомобиль» с четырьмя молодыми людьми, писал мэр Нижнекамска Радмир Беляев.
Из-за атаки на одном из предприятий города начался пожар. Его название или назначение власти не уточняли. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
Для Нижнекамска атака означает угрозу не только жилым кварталам, но и промышленной инфраструктуре. При сообщениях о возможной внештатной ситуации в мае 2024 года на ряде промышленных предприятий Нижнекамска проводилась эвакуация сотрудников — мероприятия были направлены на обеспечение их безопасности.
Предыдущие удары сопровождались и более широкими ограничениями: 12 августа 2025 года девять беспилотников, направленных на промышленные объекты, были сбиты над Татарстаном, угроза атаки объявлялась в пяти городах, закрывались аэропорты Казани и Нижнекамска, а 26 рейсов были задержаны. Ранее, 15 июня 2025 года, в Елабужском районе обломки беспилотника упали на здание завода, погибли два человека и 12 пострадали.
10 августа 2026 года при масштабной атаке, основной удар которой пришелся на Нижнекамск, погибли 13 человек, в том числе ребенок, еще 78 пострадавших обратились за медицинской помощью, в республике был объявлен траур. Эти эпизоды показывают, что для города подобные атаки несут одновременно гуманитарные последствия и риск ограничений в работе предприятий и транспорта.