Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии достигло 17

Спасатели обнаружили тело 17-го альпиниста, погибшего при сходе лавины в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Об этом рассказали «РИА Новости» в региональных экстренных службах.

«Поисково-спасательные работы на этом завершены», — сообщил представитель экстренных служб.

Группа альпинистов попала под лавину со склона горы Мижирги в Черекском районе 6 сентября. Всего, по данным МЧС, в группу входили 33 человека. 16 человек были спасены. Шесть из них госпитализировали. Два человека числились пропавшими без вести, тело одного из них спасатели нашли вчера.

Уголовное дело о халатности расследует военное следствие, подтвердили «Ъ-Кавказ» в управлении СКР по КБР. По словам председателя комитета спортивного альпинизма Федерации альпинизма России Александра Яковенко, погибшие и пострадавшие входили в группу, проходившую плановые учебные сборы представителей силовых ведомств.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лавина задавила массой».