Песков исключил встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами в декабре невозможна, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков агентству AFP. Организовать переговоры во время G20 предложил украинский президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

На вопрос об альтернативном месте встречи Дмитрий Песков ответил: «Есть готовность встретиться с ним (Владимиром Зеленским.— “Ъ”) в Москве».

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. Россию пригласили принять участие в мероприятии на высшем уровне, сообщали в МИД. По словам помощника президента России Владимира Путина, вопрос поездки Владимира Путина на саммит еще не обсуждался.

Последние переговоры делегаций России и Украины состоялись при посредничестве США 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби, затем — 17-18 февраля в Женеве. В Кремле рассчитывают, что встречи в таком формате возобновятся «в обозримой перспективе», заявлял Дмитрий Песков.