Spiegel: на Украине БПЛА чуть не попал по ехавшему в Польшу поезду с делегацией ЕС

На Украине пассажиры двух пассажирских поездов едва не подверглись атаке БПЛА в ночь на 13 сентября вблизи границы с Польшей. В одном из составов из Киева возвращались европейские политики и дипломаты, утверждает Der Spiegel.

По информации издания, в составе европейской делегации были, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Около 5:00 по местному времени состав остановили недалеко от границы из-за того, что железнодорожная «линия Киев — Варшава подверглась атаке БПЛА», указано в публикации. Входивший в состав делегации экс-премьер Швеции Карл Бильдт позже уточнил, что следовавший за составом с политиками поезд эвакуировали.

«Это был не наш поезд, а тот, что подъезжал к погранпереходу несколькими минутами позже. В том поезде провели эвакуацию из-за беспилотника, но никто не пострадал. Наш поезд тоже получил уведомление об эвакуации, но в итоге состав продолжил путь»,— написал господин Бильдт в X.

Согласно сообщениям украинских СМИ, рано утром 13 сентября беспилотник попал в локомотив одного из пассажирских поездов сообщением Киев — Варшава. Польский железнодорожный оператор PKP Intercity подтвердил факт инцидента с БПЛА.

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