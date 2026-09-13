Spiegel: на Украине БПЛА чуть не попал по ехавшему в Польшу поезду с делегацией ЕС
На Украине пассажиры двух пассажирских поездов едва не подверглись атаке БПЛА в ночь на 13 сентября вблизи границы с Польшей. В одном из составов из Киева возвращались европейские политики и дипломаты, утверждает Der Spiegel.
По информации издания, в составе европейской делегации были, в том числе бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.
Около 5:00 по местному времени состав остановили недалеко от границы из-за того, что железнодорожная «линия Киев — Варшава подверглась атаке БПЛА», указано в публикации. Входивший в состав делегации экс-премьер Швеции Карл Бильдт позже уточнил, что следовавший за составом с политиками поезд эвакуировали.
«Это был не наш поезд, а тот, что подъезжал к погранпереходу несколькими минутами позже. В том поезде провели эвакуацию из-за беспилотника, но никто не пострадал. Наш поезд тоже получил уведомление об эвакуации, но в итоге состав продолжил путь»,— написал господин Бильдт в X.
Согласно сообщениям украинских СМИ, рано утром 13 сентября беспилотник попал в локомотив одного из пассажирских поездов сообщением Киев — Варшава. Польский железнодорожный оператор PKP Intercity подтвердил факт инцидента с БПЛА.
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Для безопасности маршрута важно не только попадание в сам поезд: повреждение контактной сети может остановить движение и вызвать задержки далеко за пределами пострадавшего участка. Так, в июле 2025 года в Ростовской области после падения обломков беспилотника на перегон Лихая—Замчалово была повреждена контактная сеть, движение временно приостановили, а в пути задержали более 50 поездов дальнего следования.
Уязвимость железнодорожного сообщения с Украиной проявлялась и на польской территории. В ноябре 2025 года на линии Варшава—Люблин в районе Пулавы контактную сеть повредили с помощью цепи, устроив короткое замыкание в момент прохождения поезда с 475 пассажирами: машинист экстренно остановил состав, движение на путях было ограничено.
После этих событий польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш объявил призыв добровольцев для патрулирования железнодорожных путей с целью предотвращения будущих нападений: их обещали оснастить беспилотниками и сопровождать вертолетами при инспекциях мостов, туннелей и станций.