Теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира US Open
Рыбакина обыграла Соболенко и стала чемпионкой US Open
Представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла белорусскую спортсменку Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open).
Игра завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу Рыбакиной. Спортсменки провели на корте 2 часа 21 минуту. Общий призовой фонд US Open в 2026 году составил $108 млн, чемпионам выплатят рекордные $5,5 млн.
28-летняя Арина Соболенко с октября 2024 года сохраняет статус первой ракетки мира. 14 сентября рейтинг WTA обновится — статус первой ракетки мира впервые перейдет к 27-летней Елене Рыбакиной. Спортсменка из Казахстана гарантировала его себе по результатам победы в четвертьфинале US Open.
Подробнее — в материале «Ъ» «Матч за звание первейшей».
Рейтинг WTA и годовая классификация по очкам, набранным с начала сезона, — разные показатели. К обновлению рейтинга 14 сентября первая позиция уже была закреплена за Еленой Рыбакиной независимо от исхода финала, тогда как в сезонной классификации лидерство после завершения US Open получала та теннисистка, которая выиграла турнир.
Для понимания этой смены важна предыстория 2026 года: в январе Рыбакина победила Арину Соболенко в финале Australian Open, а в марте поднялась на высшее в карьере второе место рейтинга — после поражения от Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Соболенко при этом удерживала первую позицию с осени 2024 года.