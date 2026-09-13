Теннисистка Елена Рыбакина стала чемпионкой турнира US Open

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рейтинг WTA и годовая классификация по очкам, набранным с начала сезона, — разные показатели. К обновлению рейтинга 14 сентября первая позиция уже была закреплена за Еленой Рыбакиной независимо от исхода финала, тогда как в сезонной классификации лидерство после завершения US Open получала та теннисистка, которая выиграла турнир.

Для понимания этой смены важна предыстория 2026 года: в январе Рыбакина победила Арину Соболенко в финале Australian Open, а в марте поднялась на высшее в карьере второе место рейтинга — после поражения от Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе. Соболенко при этом удерживала первую позицию с осени 2024 года.