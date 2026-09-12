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Главные новости за 12 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре на субботнике собрали и вывезли более 670 кубометров мусора. Порядок наводили в парках и скверах, на берегах Кубани, а также у мемориалов и мест памяти.

ПАО «Магнит» отчиталось о выплаченных доходах по биржевым облигациям за купонный период с 12 августа по 11 сентября 2026 года. Размер выплаченных доходов составил 47,3 млрд руб., из которых общий размер купонного дохода составил 821,65 млн руб. (без учета налогов и иных удержаний) и общая номинальная стоимость облигаций — 46,5 млрд руб.

Стивидорный холдинг «ДелоПортс», управляющий активами ГК «Дело» в Новороссийске, отчитался о выплате купонного дохода по облигациям. Общий размер выплаты составил 15,25 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев заявление ФНС России в лице ИФНС России №4 по Краснодару, решил признать ООО «Нефтетранссервис» (НТС) несостоятельным и открыть в отношении общества конкурсное производство. Согласно материалам суда, рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 20 января 2027 года.

Полиция Краснодара сообщила о начале доследственной проверки на основании выявленной в сети информации о конфликте граждан на улице Целиноградской. Ранее в городских пабликах появилось сообщение о том, что девятиклассники избили мужчину и украли у него кошелек. Инцидент якобы произошел у подъезда ЖК «Огурцы» на Витаминкомбинате.

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку размещенной в сочинских пабликах информации о возможных противоправных действиях в отношении детей в одном из детских садов курорта. Ранее в пабликах появилось видео, на котором мама одного из воспитанников детского сада № 46 по улице Ульянова рассказала, что воспитательница их группы якобы систематически бьет детей, «угрожает им отрезать голову и язык ножницами», целый день не дает пить, закрывает в качестве наказания в темном туалете.

В настоящий момент в больнице Новороссийска остаются 12 человек, пострадавших от атаки беспилотников. В их числе — один ребенок. Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий, их состояния оценивается как средней и легкой степени тяжести.

В Республике Крым стартовал прием заявок от местных предпринимателей на продление сроков уплаты страховых взносов. Об этом в своих соцсетях сообщил глава республики Сергей Аксенов. Речь, по его словам, идет об отсрочке по уплате страховых взносов, приостановлении вынесенных решений о проведении выездных налоговых проверок, а также о продлении сроков направления требований об уплате задолженности и ее взыскании.

Экономика Крыма уже «подошла к отметке самодостаточности», считает председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Однако, по его словам, полной экономической независимости полуострова от федерального бюджета пока мешают внешние угрозы.

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