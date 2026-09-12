В Краснодаре на субботнике собрали и вывезли более 670 кубометров мусора

Сегодня, 12 сентября, на общегородском субботнике в Краснодаре было собрано и вывезено более 670 кубометров мусора. Об этом в соцсетях сообщил глава краевого центра Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По его словам, порядок наводили в парках и скверах, на берегах Кубани, а также у мемориалов и мест памяти. В уборке участвовали жители города, ТОСы, работники предприятий и учреждений, сотрудники городской и окружных администраций, депутатский корпус.

«Активные жители приходили целыми семьями, с детьми. Вместе собирали брошенный в неположенном месте мусор, красили лавочки, наводили порядок во дворах, на детских площадках. Уважаемые жители, спасибо за ваш труд! Наш традиционный санитарный марафон ко Дню города продолжится до 30 сентября. И хочу всем напомнить: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят»,— написал градоначальник.

Василий Хитрых