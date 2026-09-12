В больнице Новороссийска остаются 12 пострадавших от атаки БПЛА

В настоящий момент в больнице Новороссийска остаются 12 человек, пострадавших от атаки беспилотников. В их числе — один ребенок. Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий, их состояния оценивается как средней и легкой степени тяжести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Владимира Крушельницкого Фото: соцсети Владимира Крушельницкого

Еще шесть человек, пострадавших от атак беспилотников в Новороссийске, транспортировали из города-героя в Краснодар. Четверых уже выписали. В Сочи на стационарном лечении находятся четыре человека — трое взрослых и ребенок.

«Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Для оценки состояния пациентов и определения дальнейшей тактики лечения организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными специалистами. Детей консультировали специалисты Российской детской клинической больницы, взрослых — эксперты НМИЦ хирургии имени Вишневского и ПМГМУ имени Сеченова. Мы продолжаем внимательно следить за состоянием каждого пострадавшего. При необходимости подключаем федеральных специалистов, корректируем тактику лечения и делаем все необходимое, чтобы люди как можно скорее восстановились и вернулись к своим близким»,— написал господин Крушельницкий.

Как сообщал «Ъ-Новороссийск», в ночь на 9 сентября город подвергся атаке беспилотников. По первым данным, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 получили ранения. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, православный храм и детский сад.

Дмитрий Михеенко