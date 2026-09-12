Прокуратура проверит факт жестокого обращения с детьми в детсаду Сочи

Прокуратура Адлерского района Сочи организовала проверку размещенной в сочинских пабликах информации о возможных противоправных действиях в отношении детей в одном из детских садов курорта. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в ходе проверки садика прокуроры дадут оценку действиям его работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Органами прокуратуры будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения №46, а также органов и учреждений системы профилактики. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в паблике «ЧП. Сочи» появилось видео, на котором мама одного из воспитанников детского сада №46 по улице Ульянова рассказала, что воспитательница их группы якобы систематически бьет детей, «угрожает им отрезать голову и язык ножницами», целый день не дает пить, закрывает в качестве наказания в темном туалете, «впихивает еду до рвотного рефлекса», вышвыривает за ноги из кровати и лупит по всем частям тела. Якобы женщина употребляет в разговоре с воспитанниками мат и обзывает детей, провоцируя конфликты с другими малышами. Обращения к заведующей якобы результатов не принесли. Родители опасаются, что данные инциденты не предадут огласке.

Василий Хитрых