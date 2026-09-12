Новороссийское ООО «ДелоПортс» выплатило 15 млрд рублей по облигациям

Стивидорный холдинг «ДелоПортс», управляющий активами ГК «Дело» в Новороссийске, отчитался о выплате купонного дохода по облигациям. Общий размер выплаты составил 15,25 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «ДелоПортс» Фото: пресс-служба компании «ДелоПортс»

Речь идет о процентных неконвертируемых бездокументарных облигациях с централизованным учетом прав серии 001P-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. Доход выплачен за 18-й купонный период (с 12 августа по 11 сентября 2026 года). Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 17,05 руб. или 20,75% процентов годовых. Общее количество облигаций, по которым осуществлены выплаты, — 15 млн штук.

«ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морпорту Новороссийска. «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело». 51% акций принадлежит Сергею Шишкареву, 49% – госкорпорации «Росатом». Директор ООО «ДелоПортс» — Игорь Яковенко. В структуру «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году. Объем перевалки зерна на терминале составляет 7,4 млн тонн в год. Железнодорожный прием составляет 180 вагонов в сутки, автомобильный — 800 зерновозов в сутки.

Как писал «Ъ», в августе 2026 года ГК «Дело» приостановила операционную деятельность зернового терминала в порту Новороссийска. Мера принята ради безопасности работников и инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании. «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и другие операции, уточнили в компании. О сроках возобновления работы ГК “Дело” сообщит позже»,— говорилось в сообщении.

В ночь на 12 августа ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край при помощи беспилотников. Представитель владеющего долей в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) «Деметра-Холдинга» сообщил, что БПЛА атаковали Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). В ОЗК позднее сообщили, что при атаке дронов была повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов.

Ранее сообщалось, что «Росатом» намерен как можно скорее завершить сделку по выкупу 51-процентной доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» готов выполнить все параметры акционерного соглашения и применить механизм «русской рулетки». «Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году и постепенно нарастил долю с 30% до 49%. В начале 2026 года госкорпорация инициировала процедуру взаимного выкупа. Изначально Сергей Шишкарев планировал выкупить долю «Росатома», однако в июле объявил, что не смог привлечь деньги. После этого госкорпорация решила выкупить долю основателя «Дела». Сделка должна была завершиться 28 августа, однако господин Шишкарев не пришел на подписание документов.

Дмитрий Михеенко