Новороссийское ООО «ДелоПортс» выплатило 15 млрд рублей по облигациям
Стивидорный холдинг «ДелоПортс», управляющий активами ГК «Дело» в Новороссийске, отчитался о выплате купонного дохода по облигациям. Общий размер выплаты составил 15,25 млрд руб., говорится в сообщении компании.
Фото: пресс-служба компании «ДелоПортс»
Речь идет о процентных неконвертируемых бездокументарных облигациях с централизованным учетом прав серии 001P-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P. Доход выплачен за 18-й купонный период (с 12 августа по 11 сентября 2026 года). Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 17,05 руб. или 20,75% процентов годовых. Общее количество облигаций, по которым осуществлены выплаты, — 15 млн штук.
«ДелоПортс» — холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в морпорту Новороссийска. «ДелоПортс» входит в Группу компаний «Дело». 51% акций принадлежит Сергею Шишкареву, 49% – госкорпорации «Росатом». Директор ООО «ДелоПортс» — Игорь Яковенко. В структуру «ДелоПортс» входят контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная компания «Дело». По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДелоПортс» зарегистрировано в Новороссийске в 2015 году. Объем перевалки зерна на терминале составляет 7,4 млн тонн в год. Железнодорожный прием составляет 180 вагонов в сутки, автомобильный — 800 зерновозов в сутки.
Как писал «Ъ», в августе 2026 года ГК «Дело» приостановила операционную деятельность зернового терминала в порту Новороссийска. Мера принята ради безопасности работников и инфраструктуры, сообщила пресс-служба компании. «Терминал прекращает разгрузку автомобильного и железнодорожного транспорта, погрузку зерна на морские суда и другие операции, уточнили в компании. О сроках возобновления работы ГК “Дело” сообщит позже»,— говорилось в сообщении.
В ночь на 12 августа ВСУ совершили массированную атаку на Краснодарский край при помощи беспилотников. Представитель владеющего долей в «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) «Деметра-Холдинга» сообщил, что БПЛА атаковали Новороссийский зерновой терминал (НЗТ). В ОЗК позднее сообщили, что при атаке дронов была повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов.
Ранее сообщалось, что «Росатом» намерен как можно скорее завершить сделку по выкупу 51-процентной доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. По его словам, «Росатом» готов выполнить все параметры акционерного соглашения и применить механизм «русской рулетки». «Росатом» вошел в капитал группы «Дело» в 2019 году и постепенно нарастил долю с 30% до 49%. В начале 2026 года госкорпорация инициировала процедуру взаимного выкупа. Изначально Сергей Шишкарев планировал выкупить долю «Росатома», однако в июле объявил, что не смог привлечь деньги. После этого госкорпорация решила выкупить долю основателя «Дела». Сделка должна была завершиться 28 августа, однако господин Шишкарев не пришел на подписание документов.