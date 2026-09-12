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Полиция проверяет информацию об избиении мужчины девятиклассниками в Краснодаре

Полиция Краснодара сообщила о начале доследственной проверки на основании выявленной в сети информации о конфликте граждан на улице Целиноградской. Ранее в городских пабликах появилось сообщение о том, что девятиклассники избили мужчину и украли у него кошелек. Инцидент якобы произошел у подъезда ЖК «Огурцы» на Витаминкомбинате.

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: пресс-служба администрации Сочи

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам очевидцев, пострадавший мужчина был пьян, подростки повалили его на землю, ушли, но затем вернулись, забрали кошелек и перенесли пострадавшего на лавочку. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Полицией Краснодара инициировано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все участники инцидента, их действиям будет дана правовая оценка»,— сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых

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