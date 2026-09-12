Полиция проверяет информацию об избиении мужчины девятиклассниками в Краснодаре

Полиция Краснодара сообщила о начале доследственной проверки на основании выявленной в сети информации о конфликте граждан на улице Целиноградской. Ранее в городских пабликах появилось сообщение о том, что девятиклассники избили мужчину и украли у него кошелек. Инцидент якобы произошел у подъезда ЖК «Огурцы» на Витаминкомбинате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: пресс-служба администрации Сочи Следующая фотография 1 / 2 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам очевидцев, пострадавший мужчина был пьян, подростки повалили его на землю, ушли, но затем вернулись, забрали кошелек и перенесли пострадавшего на лавочку. Все происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Полицией Краснодара инициировано проведение доследственной проверки. В настоящее время устанавливаются все участники инцидента, их действиям будет дана правовая оценка»,— сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых