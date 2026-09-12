На Кубани продавец топлива «Нефтетранссервис» признан банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края, рассмотрев заявление ФНС России в лице ИФНС России №4 по Краснодару, решил признать ООО «Нефтетранссервис» (НТС) несостоятельным и открыть в отношении общества конкурсное производство. Согласно материалам суда, рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 20 января 2027 года. Конкурсным управляющим банкрота утвержден Павел Бурков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно определению Арбитражного суда Кубани, ФНС России в лице ИФНС России №4 по Краснодару обратилась с заявлением о признании ООО «Нефтетранссервис» банкротом. Определением суда от 4 апреля 2025 года указанное заявление принято к производству, возбуждено дело о несостоятельности общества. В иске было указано, что за ООО «Нефтетранссервис» числится задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 224 тыс. руб., задолженность по уплате обязательных платежей в размере 10,1 млн руб. и 1,3 млн руб. штрафных санкций.

Введение процедуры наблюдения не лишало должника возможности добровольно исполнить обязательства по погашению задолженности перед кредиторами, однако анализ финансового состояния должника, проведенный временным управляющим, показал невозможность восстановления его платежеспособности должника. «Сделаны выводы о достаточности у должника имущества для покрытия судебных расходов по делу о банкротстве, об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, об отсутствии признаков преднамеренного банкротства»,— говорится в судебном решении.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Нефтетранссервис» зарегистрировано в Краснодаре в 2018 году. Уставный капитал общества — 100 тыс. руб. Бенефициаром и руководителем компании является Николай Кочубаров. Основной профиль компании — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Согласно открытым данным, в Краснодарском крае существует ряд автозаправочных станций НТС, в частности — на 48-м километре Ейского шоссе в Тимашевском районе, в станице Батуринской и станице Каневской.

Согласно анализу Rusprofile, выручка ООО «НТС» за 2023 год (последние опубликованные данные) составила 1,92 млрд руб., что на 1,5% выше предыдущего года, однако это значительно ниже уровня 2021 года, когда показатель достигал 3,75 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла на 43,9%, до 28,5 млн руб., что свидетельствует о некотором восстановлении рентабельности. При этом финансовая устойчивость оценивается как рискованная: коэффициент автономии составляет всего 0,20, а соотношение заемного и собственного капитала достигло 2,72, что говорит о высокой долговой нагрузке.

«Коэффициент абсолютной ликвидности на уровне 0,01 указывает на отсутствие свободных средств для немедленного погашения обязательств. По объему выручки компания занимает 62-е место в регионе и 1778-е по стране в своей отрасли»,— говорится в анализе портала.

Дмитрий Михеенко