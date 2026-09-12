Спикер Госсовета Крыма Константинов: Мы уже подошли к отметке самодостаточности

Экономика Крыма уже «подошла к отметке самодостаточности», считает председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Однако, по его словам, полной экономической независимости полуострова от федерального бюджета пока мешают внешние угрозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым

«Мы уже подошли к отметке самодостаточности, для этого многое сделано в российском Крыму. Программа, с которой мы победили на выборах в 2024 году, отвечает на вопрос, как сделать крымскую экономику сильной и самодостаточной. За последние 12 лет в республике появились целые новые отрасли, заработали современные, эффективные предприятия. Путь, по которому мы идем, успешный, его надо продолжать. Уверен, инвестиционный бум Крыма еще впереди. Для полного использования этого задела необходим мир. И мы будем всеми доступными нам средствами его приближать»,— рассказал господин Константинов в интервью «Review. Юг России».

По словам спикера крымского парламента, сегодня для борьбы с последствиями террористических атак ВСУ в Крыму создан штаб под руководством главы республики Сергея Аксенова. «Депутатский корпус действует в рамках своих возможностей и компетенций. На первом месте для нас — общение с людьми, которые указывают на самые острые проблемы и поднимают актуальные для них, их населенного пункта вопросы. Мы участвуем в решении озвученных проблем. Это ценится крымчанами»,— говорит Владимир Константинов.

Он признает, что атаки ВСУ на Крым негативно сказываются на поступлениях в бюджет, однако, отмечает собеседник издания, крымские власти изыскивают и перераспределяют резервы, а также получают значимую помощь из федерального центра.

«В Москве к нашим проблемам относятся чутко, с пониманием. Что касается самой законотворческой работы, на нее эта ситуация никак особо не влияет, здесь все идет по плану, на высоком уровне, что традиционно для нашего парламента»,— отметил председатель Государственного совета Крыма.

Полное интервью с Владимиром Константиновым о том, как формируется бюджет республики, как ведется законотворческая работа, а также о мерах помощи населению и бизнесу — читайте в разделе «Review. Юг России».

Дмитрий Михеенко