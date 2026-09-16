Тонкое плетение

Архитекторам и декораторам, работающим с требовательными к качеству клиентами, хорошо знакомы тончайшие натуральные ткани итальянского бренда Quagliotti. Из них шьют, например, постельное белье для парижского Le Ritz и миланского Armani Hotel. Семейное предприятие — фабрикой руководят внучка ее основателя Сильвия Квальотти и ее дочь Элеонора — работает с 1933 года в регионе Пьемонт. Дизайн, производство тканей из тщательно отобранного сырья, пошив и финальная отделка осуществляются на фабрике в городке Кьери, недалеко от Турина.

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На фабрике убеждены, что текстиль полноценно участвует в создании стиля помещения наравне с отделкой, мебелью и освещением. Фактурность и тактильность льна и хлопка, узоры жаккардового плетения, выполненные вручную мастерами фабрики вышивки, строчки и канты создают непреходящую ценность этих изделий.

Коллекция 2026 года выдержана в спокойной природной палитре. К миндальному, пудровому, жемчужно-серому добавлены мятно-зеленый и синий атланта. Два этих новых цвета задают тон всей линии. Постельное белье из чистого льна — конек фабрики. Оно отличается особой мягкостью за счет того, что волокна ткани, из которой оно шьется, в пять раз тоньше, чем у обычного льняного полотна. Таковы постельные комплекты линейки Lino Nuvola из жатого льна.

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Белье из хлопкового сатина долговечно, так как его ткут из нитей двойного кручения. Это, например, входящая в новую коллекцию линейка Matera. Она сшита из сатина Raso Diamante и дополнена вышивкой. Ткань производится из высококачественного египетского длинноволокнистого хлопка и отличается едва заметным фактурным рисунком, который напоминает чеканку, играющую на свету. В линейках Berlino и Intarsia жаккардовое плетение формирует рельефный геометрический рисунок, его четкий ритм придает полотну структурность. Линейку Intarsia бренд показывал на Миланской неделе дизайна этого года в рамках иммерсивной экспозиции Trame da Abitare («Нити для жилого пространства»). В коллекции Whisper жаккардовое плетение создает романтичный, растительный орнамент.

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В линии для столовой представлены скатерти, салфетки и плейсматы из тканей Crespolino (смесь хлопка и льна) и Raso Lux (премиальный ультраплотный хлопковый сатин). Пересекающиеся строчки и мережки создают на поверхности четкие линии. А для осени и зимы компания выпустила чистошерстяные пледы и наволочки для интерьерных подушек. У них фактурное трикотажное плетение и натуральные меланжевые расцветки.

Антонина Плахина