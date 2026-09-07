Главные новости за 7 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

За прошедшее лето в Краснодарском крае отдохнули и оздоровились около 8,3 млн туристов. Всего с начала года регион посетили 12,3 млн гостей.

В Севастополе в результате ночной атаки украинских беспилотников погибли два человека, в том числе ребенок. Девочка 2011 года рождения получила тяжелые ранения и скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

В Приморском крае открыли движение по автомобильному мосту через реку Туманная на границе России и КНДР. Его строила сочинская компания ООО «ТоннельЮжСтрой».

Краснодарский край занял 18-е место в рейтинге российских регионов по состоянию рынка труда по итогам 2025 года, набрав 76,04 балла. Годом ранее Кубань занимала 16-ю позицию.

В результате очередной атаки со стороны ВСУ в Севастополе повреждения получили 10 многоквартирных домов. В зданиях выбиты окна и двери, повреждены фасады.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края за январь—май 2026 года достигла 85 тыс. руб., что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского районного суда, которым с застройщика взыскано 81,4 млн руб. в пользу бюджета Сочи. Причиной стали убытки, нанесенные городу самовольным строительством 13-этажного многоквартирного дома.

Во втором квартале 2026 года цены на первичном рынке жилья в Краснодарском крае продолжили снижаться. По данным Краснодарстата, индекс цен на новостройки по сравнению с предыдущим кварталом составил 98,2%, по отношению к четвертому кварталу 2025 года — также 98,2%.

Доходы средств размещения Краснодарского края по итогам января—июня 2026 года составили 61,1 млрд руб., что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.