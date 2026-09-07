Суд взыскал в бюджет Сочи 81,4 млн рублей за незаконное строительство многоэтажки

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского районного суда, которым с застройщика взыскано 81,4 млн руб. в пользу бюджета Сочи. Причиной стали убытки, нанесенные городу самовольным строительством 13-этажного многоквартирного дома на участке, предназначенном для индивидуальной жилой застройки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что ответчик построил дом на улице Гвардейской и продал помещения гражданам. Суд пришел к выводу, что застройщик действовал исключительно в целях извлечения прибыли, осознавая, что это приведет к дополнительной нагрузке на социальную инфраструктуру города.

По расчетам суда, при минимальном заселении в доме могут проживать до 160 человек, что требует создания дополнительных мест в детских садах (6 мест), школах (16 мест), а также увеличения мощностей скорой помощи и физкультурно-оздоровительных объектов.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами районного суда о том, что ущерб городу причинен и подлежит возмещению. Решение вступило в законную силу.

Алина Зорина