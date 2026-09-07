Средняя зарплата в Краснодарском крае превысила 85 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края за январь—май 2026 года достигла 85 тыс. руб., что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщается в докладе Краснодарстата о социально-экономическом положении региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, за пять месяцев 2026 года выросла на 5,1% по сравнению с январем—маем прошлого года.

Наибольший прирост зарплат зафиксирован в сфере информации и связи, где доходы выросли на 13,9%, а также в финансовом секторе (15,3%) и на транспорте (13,9%). В обрабатывающей промышленности средняя зарплата увеличилась на 9,4%, что сопоставимо со среднекраевым уровнем.

Самые высокие зарплаты по итогам января—мая 2026 года получают работники водного и воздушного транспорта — в среднем 167,5 и 146,2 тыс. руб. в месяц соответственно, специалисты в области информации и связи — 165,9 тыс. руб., а также сотрудники финансовых организаций — 140,0 тыс. руб., в строительной сфере средняя зарплата достигает 99 тыс. руб., в медицине — 73 тыс. руб.,

Значительно ниже среднего уровня оплачивается труд в легкой промышленности: в текстильном производстве — 38,9 тыс. руб., в швейной отрасли — 43,7 тыс. руб. Одна из самых низких зарплат зафиксирована в деревообработке — 38,2 тыс. руб.

По данным Краснодарстата, на конец июня 2026 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в организациях края составила 597,9 млн руб.

Наталья Решетняк