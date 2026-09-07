На Кубани «вторичка» обгоняет новостройки по цене

Во втором квартале 2026 года цены на первичном рынке жилья в Краснодарском крае продолжили снижаться. По данным Краснодарстата, индекс цен на новостройки по сравнению с предыдущим кварталом составил 98,2%, по отношению к четвертому кварталу 2025 года — также 98,2%. Таким образом, снижение цен на рынке новостроек наблюдается уже второй квартал подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом вторичный рынок демонстрирует противоположную динамику. Индекс цен на готовое жилье во втором квартале вырос на 2,8% по сравнению с январем—мартом и на 1,1% — по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Средняя цена одного квадратного метра общей площади на первичном рынке по итогам второго квартала составила 151,6 тыс. руб. На вторичном рынке квадратный метр оценивается существенно дороже — 171,8 тыс. руб.

На рынке новостроек падение цен затронуло все сегменты. Квартиры улучшенного качества подешевели за квартал на 3,1%, что стало максимальным снижением среди всех категорий. Квартиры среднего качества (типовые) потеряли в цене 0,5%, элитные квартиры — 0,1%.

На вторичном рынке основным драйвером роста стали типовые квартиры, которые подорожали за квартал на 3,7%. Квартиры улучшенного качества прибавили 1,4%.

Наталья Решетняк